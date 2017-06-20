Тиллерсон разработал программу развития отношений с РФ - СМИ

Программа госсекретаря включает в себя вопросы, в рамках которых будут пытаться координировать свои действия США и РФ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон взял на себя ответственность развития отношений между США и РФ, разработав трехкомпонентную программу переговоров. Об этом пишет BuzzFeed со ссылкой на американских чиновников, в частности представителей Госдепартамента, знакомых с ситуацией.

Программа Тиллерсона станет основой для развития отношений между США и Россией. Она включает узкий круг вопрос, в которых страны могут вести конструктивные переговоры.

Первый элемент программы, по словам источников, - это месседж Москве о контпродуктивности агрессии против США. Проигрышным это будет, как отмечается, для обеих сторон. Речь идет, в частности, о действиях РФ против американских интересов - поставка оружия талибам в Афганистане или преследование американских дипломатов в Москве.

Второй пункт программы касается стратегических интересов США - войны в Сирии, ядерной программы Северной Кореи и кибербезопасности. Тиллерсон хочет снизить торговлю других стран, в том числе РФ, с Северной Кореей на фоне относительного успеха в этом вопросе с Китаем.

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Программа госсекретаря предусматривает также лучшую координацию США и РФ в борьбе против террористической группировки Исламское государство.

Третий пункт программы Тиллерсона предусматривает "стратегическую стабильность" между США и РФ. Эта часть, как отмечают журналисты, весьма неоднозначна и охватывает широкий перечень совместных геополитических целей.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер сравнил эту программу со стратегией борьбы с Россией, разработанной администрацией Барака Обамы в 2015 году на фоне усиления украинского кризиса и попыток перезагрузить отношения между Белым домом и Кремлем.

Джеймс Карафано, эксперт по вопросам обороны, работавший ранее в команде Дональда Трампа, отмечает, что программа Тиллерсона - это не перезагрузка отношений, она станет хорошим инструментов для определения рамок взаимодействия президента США с главой РФ Владимиром Путиным.

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