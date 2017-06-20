Ответ РФ: США заявили о праве на самозащиту коалиции в Сирии

Заявление Белого дома стало ответом РФ на отказ взаимодействия в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией

США оставляет за собой право на самозащиту в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Би-би-си.

Также подчеркивается, что международная коалиция во главе с США в Сирии будет работать над восстановлением совместной координации с российскими ВКС.

"Разумеется, мы будем делать все что можем, чтобы защитить наши интересы. У нас всегда будет право на самооборону", - сказал Спайсер.

"Крайне важно, чтобы мы держали открытыми каналы связи, чтобы избегать возможных конфликтов", - добавил он.

19 июня Министерство обороны России прекратило взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией после того, как силы возглавляемой США коалиции якобы сбили сирийский истребитель. В российском ведомстве пригрозили, что теперь любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, "будут приниматься на сопровождение" в качестве воздушных целей.

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