Меркель не хочет изоляции Трампа на саммите G20

Соединенные Штаты Америки - очень важный член G20 и федеральное правительство Германии будет радо приветствовать их делегацию, сказала канцлер

Канцлер Германии Ангела Меркель не хочет изоляции президента США Дональда Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. Об этом она заявила во время встречи в рамках подготовки к саммиту, передает Deutsche Welle.

"Все же Соединенные Штаты Америки - очень важный член G20 и федеральное правительство Германии будет радо приветствовать их делегацию, несмотря на все разногласия во взглядах", - сказала она.

Меркель также призвала всех участников саммита "воздержаться от односторонних действий".

В то же время, канцлер ФРГ снова раскритиковала решение Трампа по парижскому климатическому соглашению.

Саммит Большой двадцатки состоится 7-8 июля.

28 мая после саммита G7 Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на своих союзников и должна взять собственную судьбу в свои руки, вероятно, говоря о Соединенных Штатах. Однако позже представитель немецкого канцлера Штефан Зайберт уточнил, что Германия продолжает оставаться сторонником трансатлантического партнерства и верит в крепкие отношения с США.

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