Человек, который слишком много знал: расследование BuzzFeed

Журналисты BuzzFeed считают, что Мэтью Панчер, который свидетельствовал в деле Александра Литвиненко, также был убит по указанию Кремля

Эксперт по радиации Мэтью Панчер, расследовавший гибель агента российских спецслужб Александра Литвиненко, и еще по меньшей мере 13 человек, скорей всего, были убиты в Великобритании по приказу президента РФ Владимир Путина. К такому выводу пришли журналисты BuzzFeed. Редакция LIGA.net перевела статью на русский язык.



В конце прошлого года британские правоохранители объявили, что Панчер нанес себе многочисленные ножевые ранения, от которых и скончался, т.е., совершил суицид. Издание отмечает, что случаи самоубийства от колотых ран чрезвычайно редки, а множественные ранения при самоубийствах встречаются еще реже. Кроме того, полиция обнаружила в разных местах два разных ножа, которыми, по словам правоохранителей, он себя и убил.



Тем не менее, полиция быстро закрыла дело о смерти Панчера, указав, что нет оснований для подозрения - "несмотря на его роль в международных спорах и исследованиях в отношении России, которые он провел от имени британских и американских правительств".



BuzzFeed ссылается на четырех сотрудников разведки США, которые изучили информацию MI6, британской разведывательной спецслужбы, которая связывает смерть Панчера и 13 других человек с Россией. Они убеждены, что он был убит.

"Российским наемным убийцам разрешено безнаказанно действовать в Британии, сообщили 17 нынешних и бывших высокопоставленных представителей разведки по обе стороны Атлантики. Убийство Литвиненко было вопиющим актом провокации, который нельзя было игнорировать. Но многие другие менее вопиющие дела остались безнаказанными из-за желания избежать конфликта с Россией и сохранить приток российских денег в британские банки и недвижимость", - пишет BuzzFeed.



Справка. Александр Литвиненко - подполковник госбезопасности РФ, в 1988-1999 годах - сотрудник КГБ / ФСБ. Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года. Сначала медики предполагали, что он был отравлен высокотоксичным ядом таллием, однако позже выяснилось, что смерть наступила в связи с отравлением радиоактивным полонием-210. По версии Скотланд-Ярда, его Литвиненко подсыпал в чай ​​депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой (бывший коллега Литвиненко ФСБ) и бизнесмен Дмитрий Ковтун, который в прошлом был сотрудником ГРУ.



Ранее издание опубликовало статью об Александре Перепеличном, российском осведомителе, который умер в графстве Суррей в 2012 году - и, скорей всего, был убит по прямому приказу Кремля. Британские власти отметали доказательства убийства, утверждая, что смерть наступила вследствие естественных причин. Также издание писало о связи между смертями девятерых человек в Соединенном Королевстве, включая олигарха Бориса Березовского, которые британская полиция также объявила "не подозрительными".

Еще две смерти в стране могут быть связаны с убийством Литвиненко, указывает BuzzFeed. Во-первых, это российских дипломат Игорь Пономарев, которого убили в Лондоне за два дня до того, как Литвиненко был отравлен. Убийство Пономарева произошло накануне его запланированной встречи с Марио Скарамелла, который расследовал коррупционные операций российских спецслужб в Италии. Отмечалось, что непосредственно перед смертью Пономарев жаловался на сильную жажду и выпил около трех литров воды, что может указывать на отравление. Но его тело забрали в Россию до вскрытия.



Во-вторых, это журналист Times Дэниел МакГрори, который много писал о смерти Литвиненко и выпустил об этом документальный фильм. Семья МакГрори считает, что его смерть была естественной и последовала после кровоизлияния в мозг. В своих беседах с BuzzFeed семья ссылалась якобы на результаты вскрытия. В фильме, сделанном МакГрори, снялся также советник по безопасности США Пол Джойял - и он чуть не умер после того, как неизвестные всадили в него две пули возле его дома.

BuzzFeed обращает внимание на слова полицейских, которые утверждали, что семья Мэтью Панчера не слишком удивилась его смерти (что указывает на самоубийство в депрессии). Однако полиция никогда не опрашивала нескольких близких родственников и коллег ученого, которые до сих пор подозревают, что следствие пришло к неверным выводам о причинах смерти. Один из этих людей прямо говорит, что смерть связана с работой, которую Панчер делал в России. И если это так, она могла случиться только по приказу Путина.



Бывший старший офицер подразделения по борьбе с терроризмом в Скотланд-Ярде убежден, что смерть Панчера должна была расследоваться как возможное убийство и что нужно тщательно изучить данные о его поездках в Россию, особенно учитывая его роль в расследовании убийства Литвиненко.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй теперь сталкивается с растущим давлением в связи с сокрытием доказательств в делах об этих убийствах. BuzzFeed пишет, что она лично ответственна за задержки публичного расследования убийства Александра Литвиненко. Правительство отказывается комментировать смерть Панчера и 13 других человек, но заявляет, что придерживается своего обязательства защищать граждан от насилия, в том числе заказных убийств.Мэтью Панчер годами изучал воздействие радиации на организм человека; случившееся с Литвиненко его очень заинтересовало. Он говорил, что уровень радиоактивного загрязнения, обнаруженного в организме Литвиненко, был очень высок.После этого открытия Россия и попала в кадр, указывает издание: страна-агрессор является единственной в мире, которая производит его в столь больших количествах. Кроме того, РФ держит полоний под строгим государственным контролем. Накануне смерти сам Литвиненко опубликовал заявление, в котором обвинил российского президента в убийстве, предупредив его, что "глас протеста со всего мира будет звучать в ушах до конца жизни".Впоследствии детективы элитного контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда смогли обнаружить радиоактивный след, оставленный двумя людьми по всему Лондону. "Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун "заразили" почти все, что они коснулись с момента прибытия рейсом British Airways из России: следы полония были найдены в их гостиничных номерах, ресторанах и стриптиз-клубе, которые они посетили, а также в баре отеля Millennium, где они положили яд в чай ​​ Литвиненко", - пишет BuzzFeed.Улики были слишком явными, поэтому Королевская уголовная служба предъявила этим двоим обвинение в убийстве. Но страна-агреесор отказалась их экстрадировать, а затем Великобритания и Россия вообще разорвали дипломатические отношения. Расследование застопорилось.Тереза Мэй пыталась говорить, что международные отношения - это дело правительства, чтобы не допустить возобнвления расследования под публичным контролем. Однако после аннексии Крыма отношение изменилось. 21 января 2016 года судья Высшего суда Лондона Роберт Оуэн представил доклад по результатам публичного дознания, в котором утверждалось, что убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко было, вероятно, одобрено президентом Путиным.Кремль назвал это "вопиющей провокацией". Луговой, который теперь был членом российского парламента и был награжден орденом во время расследования, заявлял, что приговор - это "жалкая попытка Лондона использовать скелет в шкафу ради политических амбиций". Прокремлевские СМИ цитировали анонимных правительственных источников, которые предупреждали о "серьезных последствиях" для Великобритании. В это же время анчер работал над совершенно другим проектом, который требовал его визитов в Россию.

Ядерная установка "Маяк" является настолько засекреченным местом, что до недавнего времени ее даже не было на карте, отмечает издание. Это было местом рождения проекта советской атомной бомбы, а также местом серии разрушительных ядерных катастроф. Это одно из самых загрязненных мест на планете, которое иногда называют "кладбищем земли".



Когда Панчер отправился в Россию в последние недели расследования смерти Литвиненко, он был там от имени правительства США. Панчера взяли в "Проект 2.4" для измерения воздействия на работников излучений плутония, производимого на "Маяке". Радиация вызывала серьезные заболевания, мутации, рак, и Россия приняла помощь США в повышении безопасности на этом участке. Назначение Панчера было частью федерального контракта США. Его американские коллеги сообщили, что в России за ним следили, причем слежку и прослушку, возможно, вела как ФСБ, так и британские агенты.



В одной из таких поездок, незадолго до Рождества 2015 года, и прозошло нечто, что развило в Панчере манию преследования. Его вдова на дознании рассказала, что до этой поездки Панчер любил делать уроки с детьми и готовить, но после нее утратил интерес ко всему. "Мне приходилось заставлять его одеваться и стирать одежду, делать то, что он раньше дела не задумываяс", - говорила Кэтрин Панчер. Buzzfedd указывает, что с ними она беседовать отказалась.



Несмотря на это, Панчер съездил в Россию еще раз, в феврале. Эта поездка стала последней. Сопровождающая его переводчица Ольга Лазарева говорила, что все прошло хорошо и что она "не заметила никаких тревожных признаков". Когда же Панчер вернулся домой, он пребывал в плачевном состоянии и рассказывал, что допустил математическую ошибку - настолько серьезную, что опасался попасть в тюрьму.



Издание отмечает, что коллеги Панчера были сбиты с толку: ошибка была наверняка не столько серьезна, как он говорил. В частности, Джордж Этерингтон уверял, что опасения Панчера необоснованны. Тем не менее, ученый оставался необъяснимо безутешен.



Вскоре после этого его нашли мертвым на собственной кухне.



Детектив Рейчел Картер, которая осматривала место происшествия, говорила, что оно было очень необычном: отсутствовали какие-то признаки борьбы, имеющаяся кровь принадлежала только Панчеру. Но ее было так много, а раны были столь обширными, что все казалось крайне неправдоподобным. Детектив усомнилась, мог ли он нанести себе столь серьезные ранения, не потеряв сознания.



Затем Кэтрин Панчер заявила, что однажды ее муж пытался повеситься. Поэтому полиция сделала вывод, что в этот раз самоубийство ему удалось.



Коронер свидетельствовал, что, хотя он не может полностью исключить убийство, Панчер все же мог оставаться в сознании. При этом небольшие раны на руках покойного "можно рассматривать в контексте оборонительных действий при нападении третьей стороны", но также возможно и то, что нож стал скользким от крови и что он поранился сам. Затем и Картер признала, что, несмотря на сомнения, она в конце концов согласилась с версией самоубийства. "Все говорило о том, что он очень подавлен, и никто в его семье не был особенно удивлен, что он свел счеты с жизнью", - сказала она. Коронер Николас Хант вынес вердикт: суицид.



При этом ни один из опрошенных BuzzFeed друзей и подных Панчера не подтвердил наличия у него депрессии. Изменения в его поведении после поездок в РФ были для них шоком, поскольку раньше это был уравновешенный и рациональный человек. Члены его семьи вообще сказали, что о депрессии узнали только после его смерти.



Фактически опрашивались только родители и вдова ученого. Дети от первого брака не могли поверить, что отец покончил с собой. Они также говорили, что были удивлены российскими командировками Панчера, причастного к расследованию убийства Литвиненко - ведь он ездил туда уже после вердикта о роли Путина в этом преступлении.



Бывший старший офицер контртеррористического подразделения британской полиции считает, что одного лишь изменения в настроении недостаточно, чтобы говорить о самоубийстве. "Есть виды наркотиков, которые даются людям, чтобы вызвать у них депрессию", - говорит он. Принять участие в этом расследовании должно было его подразделение, но их не привлекли.По данным BuzzFeed, даже сейчас, хотя дело уже закрыто, американкая разведка предоставляет британской данные, которые говорят о связи этого происшествия с Россией.Еще более загадочно то, что после смерти ученого подконтрольный Кремлю Первый канал показал передачу об "очень странном самоубийства", в которой задался вопросом: "Чего боялся Мэтью Панчер?". Американские разведывательные службы внимательно следят за такими заявлениями от контролируемых Кремлем СМИ, пишет BuzzFeed. "Когда Россия убивает людей, она делает это, чтобы донести сообщение: "Не переходите Путину дорогу", - подчеркивает высокопоставленный чиновник разведки США.











