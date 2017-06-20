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Санкции против РФ: республиканцы в Конгрессе отложили голосование

20.06.2017 08:22
Демократы опасаются, что задержка с голосованием за законопроект о санкциях может дать время администрации президента США Дональда Трампа смягчить его
Санкции против РФ: республиканцы в Конгрессе отложили голосование
Фото: EPA

Палата представителей Конгресса США направила принятый Сенатом законопроект о новых экономических санкциях против России на рассмотрение в комитет по иностранным делам, таким образом отложив голосование по ним. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инициаторами этого решения выступили республиканцы, в то время как у демократов такой шаг вызвал обеспокоенность.

В частности, представитель демократов в комитете по иностранным делам Элиот Энгел заявил, что задержка с голосованием может дать время администрации президента Дональда Трампа смягчить законопроект.  Такой шаг на фоне многочисленных расследований вмешательства России в президентские выборы 2016 года вызовет протест среди демократов и некоторых республиканцев.

"Республиканское руководство должно безотлагательно рассмотреть законопроект, чтобы Палата представителей проголосовала за него и отправила на стол президенту", - заявил конгрессмен.

14 июня 2017 года Сенат США подавляющим большинством голосов - 97 "за" и двое "против" - проголосовал за ужесточение санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма, поддержку сирийского диктатора Башара Асада и хакерские атаки на серверы Демократической партии перед выборами 2016 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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