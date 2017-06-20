Меркель рассмотрит идеи Макрона по реформированию еврозоны
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности рассмотреть предложения президента Франции Эмманюэль Макрон в вопросе изменения еврозоны. Об этом сообщает The Local.de.
По словам Меркель, Германия будет открыта для "экономического правительства" для, чтобы объединить лучшие практики для содействия работе и роста среди 19 членов еврозоны.
Он уточнила, что возможно рассмотрение вопроса о министре финансов, если будут правильные обстоятельства.
"Мы также могли бы рассмотреть евробюджет, если станет ясно, что мы действительно укрепляем структуру экономики и делаем разумные вещи", - сказала Меркель.
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