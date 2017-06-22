США продлили санкции против Северной Кореи на год
Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Северной Кореи. Заявление обнародовано на сайте Белого дома.
Продлены санкции, которые США ввели против КНДР в 2008, 2010, 2011, 2015 и 2016 годах. Срок их действия должен был закончится 26 июня 2017 года.
В заявлении отмечается, что Северная Корея представляет угрозу США и дестабилизирует ситуацию в регионе. В связи с этим принято решение продлить санкции.
В конце марта этого года США ввели новые санкции против 11 граждан КНДР и одной севернокорейской компании.
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