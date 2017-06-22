Австралия возобновляет бомбардировки сирийской территории
Министерство обороны Австралии заявило о возобновлении участия в военных операциях в небе над Сирией в составе международной коалиции под руководством США. Об этом сообщает AFP.
20 июня участие Австралии в бомбардировках коалиции в Сирии было приостановлено в качестве меры предосторожности после того, как ВВС США сбили сирийский истребитель Су-22, а Россия пригрозила "ответными мерами".
Австралия принимает участие в антитеррористической коалиции с 2014 года. Шесть боевых австралийских самолетов базируются на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
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