USD:  25.84  26.08   EUR:  28.67  29.23  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Австралия возобновляет бомбардировки сирийской территории

22.06.2017 10:04
После ликвидации самолета ВВС Сирии американским истребителем и последовавших за этим угроз РФ Австралия временно приостановила участие в операциях
Австралия возобновляет бомбардировки сирийской территории
Фото: EPA

Министерство обороны Австралии заявило о возобновлении участия в военных операциях в небе над Сирией в составе международной коалиции под руководством США. Об этом сообщает AFP.

​​20 июня участие Австралии в бомбардировках коалиции в Сирии было приостановлено в качестве меры предосторожности после того, как ВВС США сбили сирийский истребитель Су-22, а Россия пригрозила "ответными мерами".

Австралия принимает участие в антитеррористической коалиции с 2014 года. Шесть боевых австралийских самолетов базируются на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Читайте также: Истребитель США сбил сирийский боевой дрон

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 