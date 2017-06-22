Во Франции сформировали новое правительство

Во французском Кабмине будет 30 чиновников - поровну мужчин и женщин

По итогам парламентских выборов во Франции объявлен новый состав правительства при Эмманюэле Макроне. Об этом сообщает сообщает Le Figaro.

Имена министров назвал генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

Премьер - министр Эдуар Филипп, министром обороны Франции стала Флоранс Парли, ранее она отвечала за бюджетные вопросы в министерстве экономики, министром юстиции - судья Конституционного суда Франции Николь Белюбе.

На пост министра по европейским делам назначена Натали Луазо.

Она бывший директор престижной Национальной школы администрации.

В новом правительстве Франции будет 30 должностных лиц: 15 мужчин, и 15 - женщин.

21 июня 2017 года сообщалось, что во Франции в состав нового правительства Эдуара Филиппа отказались войти министр юстиции и министр европейских дел.

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