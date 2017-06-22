Во Франции сформировали новое правительство
По итогам парламентских выборов во Франции объявлен новый состав правительства при Эмманюэле Макроне. Об этом сообщает сообщает Le Figaro.
Имена министров назвал генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.
Премьер - министр Эдуар Филипп, министром обороны Франции стала Флоранс Парли, ранее она отвечала за бюджетные вопросы в министерстве экономики, министром юстиции - судья Конституционного суда Франции Николь Белюбе.
На пост министра по европейским делам назначена Натали Луазо.
Она бывший директор престижной Национальной школы администрации.
В новом правительстве Франции будет 30 должностных лиц: 15 мужчин, и 15 - женщин.
21 июня 2017 года сообщалось, что во Франции в состав нового правительства Эдуара Филиппа отказались войти министр юстиции и министр европейских дел.
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