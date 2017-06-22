Самолет Шойгу над Балтикой сопровождали польские истребители

Российский Су-27 якобы отогнал истребитель НАТО

Самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу в небе над Балтийским морем сопровождал F-16 военно-воздушных сил Польши. Информацию подтвердили НАТО и Министерство обороны Польши. Об этот сообщает PAP.

В рамках миссии НАТО Air Policy дежурная пара польских истребителей, патрулирующих небо над странами Балтии, получила сигнал тревоги по радиостанции RMF FM и поднялись с литовской авиабазы Шяуляй. Российские самолеты были в непосредственной близости от границ стран охраняемых НАТО.

На борту одного из самолетов находился министр обороны России Сергей Шойгу, летевший в Калининград.

22 июня сообщалось, что натовский F-16 попытался приблизиться к самолету министра Шойгу, но его якобы отогнал российский Су-27, а идентифицировать к воздушным силам какой страны принадлежит истребитель НАТО по видео было сложно.

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