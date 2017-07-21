Парламент Молдовы требует от РФ вывести войска из Приднестровья
Парламент Молдовы принял декларацию с требованием к государству-агрессору России вывести войска из Приднестровья, контролируемого пророссийскими сепаратистами. За документ проголосовал 61 депутат, сообщает NOI.md.
Согласно декларации, пребывание на территории Молдовы российских войск представляет собой "угрозу для суверенитета, целостности и независимости" страны.
"Дислокация на территории Молдовы значительного количества оружия и боеприпасов из РФ является постоянной угрозой в адрес страны", - говорится в документе.
Депутаты призвали международных посредников и наблюдателей инициировать "политические дискуссии о превращении действующего миротворческого механизма в гражданскую миссию с международным мандатом".
"Мы призываем РФ завершить вывод войск и боеприпасов из Приднестровья, обращаемся ко всем международным организациям с просьбой поддержать инициативу, направленную на подтверждение суверенитета и государственности Республики Молдова", - говорится в декларации.
Как сообщает Publika.md, заявление приурочено к 25-й годовщине подписания соглашения об урегулировании приднестровского конфликта. Депутаты от Партии социалистов, которую до недавнего времени возглавлял пророссийский президент Игорь Додон, покинули зал заседаний, назвав декларацию провокацией.
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Сам Додон в своем Facebook также осудил принятие парламентом данного заявления. По его словам, такие действия "направлены на ухудшение отношений с РФ" и "нагнетание обстановки в регионе".
"Молдова является нейтральным государством, а решение подобных вопросов должно быть достигнуто исключительно в рамках мирного и конструктивного подхода, без провокаций и в контексте объединения двух берегов Днестра, и никоим образом не посредством подобных провокационных заявлений", - заявил президент.
Российские войска в Приднестровье официально входят в состав миротворческой миссии, введенной в сепаратистский регион после горячей фазы конфликта в 1992 году. Также военные РФ охраняют оружейные склады, оставшиеся в Приднестровье со времен СССР. Приблизительная численность группировки - около 1,7 тысяч человек.
17 июля 2017 года президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова максимально содействовать восстановлению территориальной целостности Молдовы.
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