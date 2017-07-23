В Пентагоне призвали американцев быть готовыми к войне с КНДР
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что американцы должны быть готовы к возможному военному противостоянию с КНДР. Об этом он сказал на форуме по безопасности в Аспене 22 июля, сообщает Politico.
Данфорт убежден, что экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян должно продолжаться, но он не разделяет распространенного мнения, что военный вариант недопустим.
Он отметил, что если конфликт на Корейском полуострове произойдет, то число его жертв сравнится с числом погибших во время Второй мировой войны.
"Для меня немыслимо допустить возможность того, чтобы ядерное оружие упало на Денвер, Колорадо. Поэтому моя работа будет заключаться в разработке военных вариантов, чтобы этого не произошло ", - сказал Данфорд.
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