Мнения разошлись: Грибаускайте одобряет санкции США против РФ

Президент Литвы приветствует решение Конгресса об ужесточении санкций против РФ, несмотря на ранее высказанную в ЕС обеспокоенность из-за этих санкций

Президент Литвы Даля Грибаускайте поприветствовала планы Конгресса США ввести новые санкции против России, передает Delfi.

Эта позиция руководителя Литвы идет вразрез с выраженной официальными представителями Брюсселя обеспокоенностью по поводу мер, утвержденных Палатой представителей США.

"Принципиальная позиция Конгресса США - это серьезный сигнал для России, что попустительства энергетическим проектам Кремля и вмешательству во внутреннюю политику других стран не будет", - указала Грибаускайте.

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Ранее критику в адрес ужесточения санкций высказали в Еврокомиссии, а также Берлин и Париж. В ЕС заявляют, что новые санкции могут поставить под угрозу энергетическую независимость Евросоюза.

Во время голосования по законопроекту о санкциях против РФ, а также Ирана и КНДР его поддержали 419, трое проголосовали против.

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