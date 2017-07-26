Мнения разошлись: Грибаускайте одобряет санкции США против РФ
Президент Литвы Даля Грибаускайте поприветствовала планы Конгресса США ввести новые санкции против России, передает Delfi.
Эта позиция руководителя Литвы идет вразрез с выраженной официальными представителями Брюсселя обеспокоенностью по поводу мер, утвержденных Палатой представителей США.
"Принципиальная позиция Конгресса США - это серьезный сигнал для России, что попустительства энергетическим проектам Кремля и вмешательству во внутреннюю политику других стран не будет", - указала Грибаускайте.
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Ранее критику в адрес ужесточения санкций высказали в Еврокомиссии, а также Берлин и Париж. В ЕС заявляют, что новые санкции могут поставить под угрозу энергетическую независимость Евросоюза.
Во время голосования по законопроекту о санкциях против РФ, а также Ирана и КНДР его поддержали 419, трое проголосовали против.
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