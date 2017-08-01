Пенс: РФ должна прекратить войну против Украины и поддержку КНДР

Вице-президент подчеркнул, что США будут продолжать принимать меры для привлечения России к ответственности за ее дестабилизирующие действия

Президент США Дональд Трамп призывает Россию прекратить свои агрессивные действия в Украине и других странах, а также прекратить поддержку вражески настроенных режимов. Таких как Северная Корея и Иран. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс во время рабочего визита в Эстонию, сообщает пресс-служба Белого дома.

"В этот самый момент Россия продолжает силой нарушать международные границы, подрывать демократию суверенных государств и один за одним разделять свободные европейские народы", - заявил Пенс.

Вице-президент подчеркнул, что под руководством Трампа США будут продолжать принимать меры для привлечения России к ответственности за ее дестабилизирующие действия. Он также призвал европейских союзников делать то же самое.

31 июля Пенс сообщил, что Трамп вскоре подпишет закон об усилении санкций РФ, однако точная дата названа не была.

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