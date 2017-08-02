Трамп и вице-президент США по-разному смотрят на Россию - NYТ

Издание пишет, что американскому лидеру пора сформировать адекватный подход, который убедит Путина, союзников США и американцев - он знает, что делает

Вдалеке от хаоса и какофонии вашингтонских споров о политике в отношении РФ американский вице-президент Майкл Пенс на неделе сделал весьма четкие заявления во время визита в Восточную Европу: он нахваливал старых союзников и заверял в готовности Америки защищать демократические нации от тех стран, которые их дестабилизируют. К сожалению, эти настроения не особо разделяет тот, на кого Пенс работает в Белом доме, пишет в редакционной статье "Чьему посланию в отношении России верить?" американское издание New York Times.

Вчера, 1 августа, Пенс похвалил Грузию за развитие демократии после распада Советского Союза, подчеркнув, что российские танки по-прежнему находятся в Южной Осетии, хотя со дня вторжения в Грузию прошло уже девять лет. За день до того вице-президент США сказал лидерам стран Балтии из НАТО, что США твердо стоят за ст. 5 устава Альянса о коллективной обороне. Он не оставил сомнений, что считает НАТО крайне важным объединением именно сейчас, "чем когда-либо после падения коммунизма".

Пенс, пишет NYT, в традиционном духе американских взглядов на РФ обвинил "непредсказуемого соседа на востоке" в агрессивных действиях, дестабилизирующих ситуацию в соседних странах.

"На фоне роста агрессии России и ухудшения ее отношений с Вашингтоном эта поездка, как и визит глав Пентагона и Госдепа в Украину немного раньше, посылает очень важный сигнал союзникам и партнерам, которые живут в тени России", - считают журналисты.

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Как пишет источник, большинство чиновников в Белом доме, кто работает в секторе безопасности, разделяют мнение Пенса насчет Москвы и считают ее главным врагом США. Эту обеспокоенность укрепляет намерение РФ отправить 100-тысячную группировку войск к восточному флангу НАТО в ходе учений Запад-2017.

NYT указывает на то, что во время визита в Восточную Европу вице-президент США заверял слушателей, что говорит как от себя лично, так и от имени президента Дональда Трампа.

"Но то, что он это сказал, не делает его заявления реальными, - подчеркивает редакция. - Трамп продолжает подрывать такие заверения высказываниями и поступками, и такую непоследовательную политику Путин и союзники (США, - ред.) могут посчитать слабостью или неопределенностью, что вовсе не в интересах Америки".

Авторы статьи отметили, что в ходе визита в Польшу Трамп заверял в готовности США выполнить коллективную оборону в НАТО, однако усомнились в том, что хозяину Белого дома можно в этом верить, так как "сказано эти было вынужденно, под давлением и после периода агрессивной риторики в отношении НАТО".

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Также NYT не разделяет энтузиазма Пенса и грузинской власти, которая надеется привести страну в состав НАТО, так как "есть сомнения, что Трамп станет рисовать ухудшением отношений с Путиным".

"Подозрения в отношение взглядов Трампа по России постоянно усиливаются. Кроме того, он все еще никак не отреагировал на решение Путина о сокращении штата посольства США на 755 сотрудников и конфискации двух объектов недвижимости у американских дипломатов... Подозрительное затягивание с подписанием закона Конгресса о введении более жестких, но необходимых санкций против России, также вызывает определенные вопросы", - пишет издание.

Желание Трампа улучшить отношения с Россией достойно похвалы, отмечают в редакции, однако ему для начала стоит сформировать твердый, последовательный и адекватный подход, который убедит Путина, союзников США и американцев в том, что президент знает, что делает, и что у него нет разногласий со своей командой.

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