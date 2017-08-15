USD:  25.57  25.83   EUR:  29.95  30.50  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Ракетный удар Северной Кореи по США приведет к войне - Пентагон

15.08.2017 02:17
США вступят в "эту игру", и попытаются сбить любые ракеты, направленные на материк или остров Гуам
Ракетный удар Северной Кореи по США приведет к войне - Пентагон
Джеймс Мэттис (фото - EPA)

Ракетный удар Северной Кореи по территории США может привести к полномасштабным военным действиям. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает CBS News.  

Во время разговора с журналистами в понедельник Мэттис сказал, что если КНДР начнет атаку, то "это может очень быстро перерасти в войну". Он добавил, что США вступят в "эту игру", и попытаются сбить любые ракеты, направленные на материк или Гуам - самый крупный из Марианских островов в западной части Тихого океана, независимая часть США.

"Суть в том, что мы будем защищать страну, и для нас (военных - ред.) - это война", - отметил генерал морской пехоты, уточнив, что его заявление не следует рассматривать как обещание войны.

В секретном докладе ЦРУ, который получило издание The Diplomat, сообщается, что межконтинентальная баллистическая ракета КНДР Hwasong-14 сможет достичь континентальной части США.

Читайте также: Глава ЦРУ не исключает новое ракетное испытание Северной Кореи

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 