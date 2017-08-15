ООН может еще на треть обрезать бюджет КНДР - дипломаты

Экспорт текстиля - второй главный источник доходов Пхеньяна после продажи угля и полезных ископаемых; подавляющее большинство продукции покупает Китай

США могут усилить экономические санкции против КНДР за интенсивное развитие ракетно-ядерных технологий, расширив санкции ООН в части экспорта северокорейского текстиля и поставок стране нефтепродуктов. Об этом со ссылкой на источники в Совбезе ООН пишет агентство Reuters.

В начале августа Совбез ООН в восьмой раз ужесточил санкции против Северной Кореи. Но, по словам дипломатов, при помощи других ограничительных мер можно еще на $2 млрд урезать бюджет тоталитарного режима.

"Вероятно, в какой-то момент будет еще одна резолюция, к сожалению. Мы можем разделить оставшиеся $2 млрд (после недавних санкций на экспорт, - ред.) в других секторах и забрать очередную треть, сократив текстильный сектор или что-то другое", - сообщил на условиях анонимности высокопоставленный дипломат из Совбеза ООН.

Китай и Россия, как правило, триггером для принятия новых санкций ООН считают лишь запуски межконтинентальных баллистических ракет или ядерные испытания, пишет Reuters. Для принятия резолюции нужны девять голосов - без вето от Вашингтона, Пекина, Берлина, Лондона или Москвы.

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Фото: exploredprk.com

Экспорт текстиля ($752 млн) с 2016 года стал второй по величине статьей дохода КНДР - после продажи угля и полезных ископаемых. Около 80% текстильного экспорта уходит в Китай.

"Другие меры могут включать в себя запрет авиакомпании Северной Кореи Air Koryo, запрет на поставки нефти для правительства и военных, запрет выхода судов в открытое море и включение высокопоставленных чиновников Пхеньяна в черный список тех, чьи активы заморожена, а въезд в другие страны запрещен", - говорится в сообщении агентства.





Фото: ЦТАК

По словам еще одного анонимного дипломата из Совбеза, вполне вероятно, что "для союзников Пхеньяна Китая и России будет несколько сюрпризов".

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2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, которым ужесточаются санкции против КНДР, а 5 августа Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Пхеньяна за развитие ракетно-ядерной программы. Санкции поразят четыре экспортных отрасли - уголь, железо, свинец и морепродукты.

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