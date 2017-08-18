Трамп о Барселоне: Изучите, что Першинг сделал с террористами

Американский лидер вызвал бурю критики, намекнув на то, что джихадистов нужно казнить по-особенному - как это в начале ХХ века якобы делал генерал США

Президент США Дональд Трамп отреагировал на серию терактов в Испании резким сообщением в Twitter о том, как, по его мнению, нужно бороться с исламистским терроризмом. Американский лидер считает, что радикалам следует противостоять радикальными методам.

В первом твите хозяин Белого дома осудил атаку на людей: "Соединенные Штаты осуждают террористическое нападение в Барселоне, Испания, и сделают все необходимое для помощи. Будьте стойкими и сильными, мы любим вас".

Спустя час американский президент добавил : "Изучите, что генерал Першинг из США сделал с террористами, когда их поймали. 35 лет после этого не было радикального исламистского террора".

Речь идет о мифе, как американский генерал Джон Першинг в начале ХХ века якобы приказал расстрелять 49 задержанных филиппинских исламистов. Рассказчики говорят, что перед расстрелом пули были смочены свиной кровью будто бы для того, чтобы контактом с "нечистым" животным казненным мусульманам "закрыть дорогу в рай". Этот миф о Першинге - вымысел, утверждают историки.

Второй твит Трампа вызвал в американских и зарубежных СМИ волну возмущения тем, что президент США славит расстрелы пленных боевиков в часы траура по погибшим в Испании.

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Вечером 17 августа 2017 года в центре Барселоны фургон врезался в прогуливающихся на Лас-Рамблас людей и ездил по улице с целью задавить как можно больше отдыхающих. Погибли 13 человек, более 100 получили ранения и травмы. Двое подозреваемых задержаны, третий был застрелен. Ответственность за атаку взяла на себе террористическая сеть Исламское государство.

Немного позднее в Барселоне был совершен второй наезд: авто сбило двух полицейских на КПП в центре города. Жизнь офицеров вне опасности. Пока неизвестно, связан ли этот инцидент с предыдущим.

В первые часы ночи 18 августа в 130 км от Барселоны, в городке Камбрильс, еще один автомобиль протаранил пешеходов: семеро пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Полиция ликвидировала четырех террористов, пятый скончался от полученных в перестрелке ранений. На телах обнаружены "пояса смертников".

Теракты связаны со взрывом дома ранее утром: в полиции считают, что там могли неудачно готовить взрывчатку.

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