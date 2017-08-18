Теракты в Испании: число погибших выросло
Количество жертв серии терактов в Испании возросло - погибли 14 человек. Как сообщила в Twitter пресс-служба экстренной службы Каталонии, в больнице Hospital Joan XXIII в Камбрильсе умерла от полученных травм женщина.
"Получившая вчера в атаке на Камбрильс травмы женщина умерла. Всего вчера в Барселоне и Камбрильсе от терактов погибли 14 человек", - говорится в сообщении.
Тот же источник уточнил со ссылкой на каталонские власти, что в серии терактов пострадали граждане 34 стран. Украинцев среди них нет.
Национальности погибших и раненых в испанских терактах:
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Вечером 17 августа 2017 года в центре Барселоны фургон врезался в прогуливающихся на Лас-Рамблас людей и ездил по улице с целью задавить как можно больше отдыхающих. Погибли 13 человек, более 100 получили ранения и травмы. Ответственность за атаку взяла на себе террористическая сеть Исламское государство. Главным исполнителем теракта считают 17-летнего Муcсу Укабира, его разыскивают.
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