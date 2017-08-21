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В понедельник Трамп выступит с важным заявлением - Белый дом

21.08.2017 03:06
Обращение Трампа к народу состоится 21 августа в 21:00 по местному времени на военной базе Форт Мойер возле Вашингтона
В понедельник Трамп выступит с важным заявлением - Белый дом
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп сделает важное заявление с пояснением "стратегии Америки в Афганистане и Южной Азии". Об этом говорится в распространенном сообщении Белого дома, передает Радио Свобода.

Обращение Трампа к народу состоится 21 августа в 21:00 по местному времени на военной базе Форт Мойер возле Вашингтона и будет транслироваться в прямом эфире.

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