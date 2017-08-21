В понедельник Трамп выступит с важным заявлением - Белый дом
21.08.2017 03:06
Обращение Трампа к народу состоится 21 августа в 21:00 по местному времени на военной базе Форт Мойер возле Вашингтона
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
Президент США Дональд Трамп сделает важное заявление с пояснением "стратегии Америки в Афганистане и Южной Азии". Об этом говорится в распространенном сообщении Белого дома, передает Радио Свобода.
Обращение Трампа к народу состоится 21 августа в 21:00 по местному времени на военной базе Форт Мойер возле Вашингтона и будет транслироваться в прямом эфире.
Читайте также: Трамп о Барселоне: Изучите, что Першинг сделал с террористами
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19.08.17
13:39
-
19.08.17
18:08
-
19.08.17
16:41
-
19.08.17
16:56
-
19.08.17
15:27
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 26290
- 21628
- 20861
- 14772
- 14321
Спецпроекты
Новости партнеров