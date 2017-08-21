Столкновение эсминца США с танкером: ВМС начали расследование

Корабли четырех стран в данный момент ищут матросов поврежденного эсминца

ВМС США начали расследование в связи со вторым за последние два месяца столкновением американского эсминца с гражданским судном. Будет проведена масштабная проверка боевой готовности и производительности Седьмого тихоокеанского флота. Об этом сообщает Associated Press.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что глава военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон изучит, как ВМФ готовит и сертифицирует свои силы вблизи Японии.



"Он начал широкое расследование", - сказал Мэттис.



Корабли и самолеты США, Индонезии, Сингапура и Малайзии в данный момент ищут в юго-восточных азиатских водах десять моряков эсминца John S. McCain, которые пропали без вести после столкновения военного судна с нефтяным танкером.



Эсминец получил повреждения по левому борту в 5:24 утра на расстоянии около 4,5 морских миль (8,3 километра) от побережья Малайзии, но смогли доплыть на морскую базу в Сингапуре.



Седьмой флот - оперативный флот ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. Является передовым компонентом Тихоокеанского командования ВМС США. Существует с 15 марта 1943 года. Командующий (с июля 2008) - вице-адмирал Джон Берд.

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