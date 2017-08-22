Четыре года после химатаки под Дамаском: США пригрозили Асаду

Нарушителя, который захочет использовать химическое оружие в Сирии, ждут "серьезные последствия", подчеркнули в Госдепе США

В годовщину масштабной химической атаки в пригороде Дамаска, которая произошла в 2013 году в восточной Гуте, Белый дом пригрозил сирийскому режиму усилением санкций и новыми ударами, если местный диктатор Башар Асад решит снова применить запрещенные вооружения. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, опубликованном на сайте ведомства.

"В этот день четыре года назад сирийский режим устроил в оппозиционно настроенном пригороде Дамаска ужасающую химическую атаку с нервно-паралитическим газом зарин, вследствие чего погибли более 1,4 тысяч человек, в том числе много детей", - говорится в сообщении.

Нойерт пишет, что после той атаки в Гуте режим Асада "продолжил демонстрировать вопиющее пренебрежение к международному праву и нормам", о чем свидетельствует новая химатака зарином в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. В ответ США ударили ракетами по авиабазе ВВС Сирии.

"Мы готовы продолжать принимать необходимые меры для сдерживания режима от использования химического оружия", - заявили в Госдепе, добавив, что США не намерены терпеть подобные инциденты, и что нарушителя ждут "серьезные последствия".

США призвали режим Асада прекратить применение химоружия и полностью задекларировать все его запасы, а также сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и другими международными программами.

"Несоблюдение международного права, норм и стандартов, связанных с применением химоружия, представляет собой прямую угрозу для международного сообщества и будет рассматриваться соответствующим образом", - подытожили в Белом доме.

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4 апреля 2017 года была совершена зариновая атака в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. Погибли, по последним данным, 89 человек, среди которых 33 детей и 18 женщин. Еще 557 человек пострадали. В качестве предупреждения властям Сирии и РФ в ночь на 7 апреля эсминцы США запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по базе сирийско-российских ВВС около Хомса.

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