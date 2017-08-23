Штайнмайер: Россия формирует образ отмежевания от Запада

Российское руководство совершенно сознательно формирует образ своей страны посредством отмежевания ее от Запада, сказал президент ФРГ

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег Москву от усиления напряженности в отношениях с Западом и конфронтации с ним. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Штайнмайер осуждает противоречащую международному праву аннексию РФ Крыма, а также целенаправленную кампанию Москвы по дезинформации.

"Того, кто нарушает международное право, ставит под угрозу институты мира, ждет наш совместный отпор", - говорится в речи, с которой Штайнмайер выступит 23 августа в Таллине.

"Мы видим, что, в первую очередь, российское руководство совершенно сознательно формирует образ своей страны посредством отмежевания ее от Запада, противопоставления ему", - отметит Штайнмайер.

По его словам, на международном сообществе лежит ответственность "никогда больше не допустить молчания и слепой вражды по отношению к России".

16 июня Штайнмайер заявил, что отношения Германии с Российской Федерацией ухудшаются не только в последнее время, а в течение последних 15 лет.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.