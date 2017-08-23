В Йемене авиаударом разбомбили отель: десятки погибших - СМИ

Информация об ударе неизвестного боевого самолета пока поступает только от источников среди хуситов и местных жителей пригорода йеменской столицы

Сегодня утром, 23 августа, несколько десятков человек погибли в результате авиаудара по гостевому дому в районе Архаб на север от йеменской столицы Саны. Об этом со ссылкой на сюжет телеканала шиитских повстанцев-хуситов сообщает катарское агентство Al Jazeera.

Источник сообщил о том, что погибли "по меньшей мере 30 человек", журналист Саад Абедин говорит о том, что из-под завалов уже извлекли 35 тел и счет жертв, как ожидается, увеличится. Позднее ресурс VOP Today написал, что погибли 54 человека.

35 civilians, mostly farmers, were killed, others injured in Saudi-led coalition raid on a rest area near Houthi camp north #Yemen's capital pic.twitter.com/2ANPZPzJHR - SaadAbedine (@SaadAbedine) 23 серпня 2017 р.

Проиранские повстанцы обвинили в произошедшем ВВС Саудовской Аравии, которая вместе с союзниками по Персидскому заливу второй год бомбит позции хуситов и утром намеревалась ударить по их лагерю севернее Саны.

Этот инцидент в войне на территории Йемена пока не подтвердили официальные источники в структурах Запада.

Место авиаудара на карте страны:

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже третий год. С одной стороны в нем выступают повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Салеху часть армии, а с другой - войска изгнанного президента Абд Раббу Мансура Хади. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией выступила на стороне Хади и с марта 2015 года осуществляет авиаудары по районам Йемена, которые контролируют хуситы.



Хуситов связывают с Ираном, а йеменский министр иностранных дел обвиняет РФ в поставках им оружия. Хуситы требуют для шиитского меньшинства Йемена равных с суннитами прав и участия в управлении государством. Повстанцам противостоят регулярные силы, поддерживающие легитимного президента, и различные добровольческие отряды местных племен. Кроме того часть территории страны захвачена группировками Аль-Каида и Исламское государство, которые воюют и против хуситов, и против правительственных войск.

8 октября 2016 года в в результате авиаудара по зданию в столице Йемена Сане погибли более 140 человек, а ранения получили 525 человек. Власти Саудовской Аравии в частном порядке якобы признали, что это был один из боевых самолетов в составе возглавляемой Эр-Риядом коалиции.

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