Македония отрицает слежку за сербскими дипломатами

Министр иностранных дел Македонии заявил, что не было никаких распоряжений следить за сербскими дипломатами

Министерство иностранных дел Македонии отрицает факт слежки за сербскими дипломатами. Об этом заявил глава МИД Македонии Никола Димитров, сообщает B92.

"У нас не было таких намерений и мы не отдавали распоряжений относительно проведения слежки", - сказал Димитров.

В МИД Сербии заявили, что "как только эта информация была подтверждена (о слежке, - ред.), они отреагировали, защищая сотрудников".

21 августа сотрудников сербского посольства в Македонии отозвали в Белград с целью проведения срочных консультаций.

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