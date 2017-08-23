Македония отрицает слежку за сербскими дипломатами
23.08.2017 12:24
Министр иностранных дел Македонии заявил, что не было никаких распоряжений следить за сербскими дипломатами
Никола Димитров (фото - EPA)
Министерство иностранных дел Македонии отрицает факт слежки за сербскими дипломатами. Об этом заявил глава МИД Македонии Никола Димитров, сообщает B92.
"У нас не было таких намерений и мы не отдавали распоряжений относительно проведения слежки", - сказал Димитров.
В МИД Сербии заявили, что "как только эта информация была подтверждена (о слежке, - ред.), они отреагировали, защищая сотрудников".
21 августа сотрудников сербского посольства в Македонии отозвали в Белград с целью проведения срочных консультаций.
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