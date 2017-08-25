Первый танкер со сжиженным газом пересек Арктику без ледокола

За последние 30 лет наблюдается общее уменьшение арктического льда, связанное с ростом мировых температур

Комбинированный танкер со сжиженным газом впервые пересек Северный морской маршрут из Европы в Азию без ледокола, что связано с повышением температуры в Арктике. Об этом сообщает Би-би-си.



Российские владельцы танкеров информируют о том, что судно завершило транспортировку всего за шесть с половиной дней, установив новый рекорд.



300-метровое судно Кристоф де Маржери (Совкомфлот), перевозило газ из Норвегии в Южную Корею.

Кристоф де Маржери - первый в мире в настоящий момент ледокольный перевозчик СПГ. Судно оснащено легким стальным усиленным корпусом, что позволяет ему преодолевать лед толщиной до 2,1 м.

Северный морской маршрут или Северный морской коридор - кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "истори­чески сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике". Единственная альтернатива - транспортные артерии, проходящие через Суэцкий или Панамский каналы.

За последние 30 лет наблюдается общее уменьшение арктического льда, связанное с ростом мировых температур. В этом году, согласно данным Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC), годовой максимальный уровень арктического морского льда уже третий год подряд достигает рекордно низкого уровня.

В атмосферу Земли выбрасываются вредные газы, которые способствуют глобальному потеплению, однако они не фиксируются в официальных документах.

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