Россия отказалась обсуждать вывод войск из Приднестровья

Постпред РФ в ООН назвал эту инициативу "не очень дружественной и достаточно неожиданной"

Россия отвергла предложение Молдовы обсудить вывод российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре, передает Радио Свобода.

Постпред России в ООН Василий Небензя назвал эту инициативу "не очень дружественной и достаточно неожиданной".

23 августа постпред Молдовы в ООН обнародовал письмо, в котором призвал включить вопрос о полном выводе российских войск из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Инициативу вывода российских войск из Приднестровья поддерживает и Украина.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.