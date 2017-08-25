Россия отказалась обсуждать вывод войск из Приднестровья
25.08.2017 07:36
Постпред РФ в ООН назвал эту инициативу "не очень дружественной и достаточно неожиданной"
Фото: скриншот видео
Россия отвергла предложение Молдовы обсудить вывод российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре, передает Радио Свобода.
Постпред России в ООН Василий Небензя назвал эту инициативу "не очень дружественной и достаточно неожиданной".
23 августа постпред Молдовы в ООН обнародовал письмо, в котором призвал включить вопрос о полном выводе российских войск из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Инициативу вывода российских войск из Приднестровья поддерживает и Украина.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
22:38
-
вчера
10:30
-
23.08.17
15:30
-
23.08.17
19:26
-
23.08.17
19:16
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 28374
- 28056
- 24476
- 15349
- 13305
Спецпроекты
Новости партнеров