Ударившему журналиста НТВ россиянину вынесли приговор
25.08.2017 15:58
Суд дал Орлову 6 месяцев исправительных работ. Подсудимый сказал, что приговором доволен и обжаловать не будет
Фото: скриншот видео
Мировой суд в Москве приговорил к шести месяцам исправительных работ Александра Орлова, ударившего журналиста пропагандистского телеканала НТВ Никиту Развозжаева, сообщает ТАСС.
После оглашения подсудимый сообщил, что доволен приговором.
"Приговором доволен, обжаловать не буду. Я думал, будет хуже. И еще раз прошу прощения", - сказал Орлов.
Инцидент произошел 2 августа, на день ВДВ, когда Развозжаев вел прямой эфир в московском парке Горького.
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