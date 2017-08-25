Ударившему журналиста НТВ россиянину вынесли приговор

Суд дал Орлову 6 месяцев исправительных работ. Подсудимый сказал, что приговором доволен и обжаловать не будет

Мировой суд в Москве приговорил к шести месяцам исправительных работ Александра Орлова, ударившего журналиста пропагандистского телеканала НТВ Никиту Развозжаева, сообщает ТАСС.

После оглашения подсудимый сообщил, что доволен приговором.

"Приговором доволен, обжаловать не буду. Я думал, будет хуже. И еще раз прошу прощения", - сказал Орлов.

Инцидент произошел 2 августа, на день ВДВ, когда Развозжаев вел прямой эфир в московском парке Горького.

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