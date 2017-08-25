Венгрия отозвала своего посла из Нидерландов

Из-за недавнего заявления голландского посла в Венгрии между Венгрией и Нидерландами на время прерываются коммуникации на уровне послов

Венгрия на неопределенный срок отозвала своего посла из Нидерландов. Как сообщает издание Hungary Today, посол отозван для консультаций в связи с недавним заявлением голландского посла Гаюса Шелтемы в адрес венгерского правительства.

Голландский дипломат, который вскоре должен покинуть свой пост, сказал в недавнем интервью, что исламский экстремизм применяет те же принципы для создания образа врага, что и венгерское правительство".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто поручил уполномоченному по делам посольства получить объяснения от Министерства иностранных дел Нидерландов. В связи с инцидентом между Венгрией и Нидерландами на неопределенный срок прерываются коммуникации на уровне послов, добавил Сиярто.

Он также отверг обвинения дипломата и сказал, что голландского посла больше не рады видеть на встречах в Министерстве иностранных дел.