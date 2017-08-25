Венгрия отозвала своего посла из Нидерландов
Венгрия на неопределенный срок отозвала своего посла из Нидерландов. Как сообщает издание Hungary Today, посол отозван для консультаций в связи с недавним заявлением голландского посла Гаюса Шелтемы в адрес венгерского правительства.
Голландский дипломат, который вскоре должен покинуть свой пост, сказал в недавнем интервью, что исламский экстремизм применяет те же принципы для создания образа врага, что и венгерское правительство".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто поручил уполномоченному по делам посольства получить объяснения от Министерства иностранных дел Нидерландов. В связи с инцидентом между Венгрией и Нидерландами на неопределенный срок прерываются коммуникации на уровне послов, добавил Сиярто.
Он также отверг обвинения дипломата и сказал, что голландского посла больше не рады видеть на встречах в Министерстве иностранных дел.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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