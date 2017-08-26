USD:  25.38  25.65   EUR:  29.70  30.23  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Ураган Харви: В Техасе объявлен режим стихийного бедствия

26.08.2017 06:28
Ураган может стать самым мощным за последние 12 лет. Уже ему присвоена четвертая категория мощности из пяти
Ураган Харви: В Техасе объявлен режим стихийного бедствия
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп объявил о стихийном бедствии в Техасе из-за продвигающегося вглубь штата урагана Харви, который уже достиг юго-восточного побережья. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"По запросу губернатора Техаса я подписал документ об объявлении стихийного бедствия, это обеспечит помощь федерального правительства в полной мере", - говорится в сообщении.

По данным Национального центра ураганов США, скорость ветра в центре урагана достигает 215 км/ч.

Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (BSEE) сообщило об эвакуации в Мексиканском заливе более 90 морских добычных платформ и буровых установок. 

По оценкам аналитической компании CoreLogic, ущерб от урагана может составить до 40 миллиардов долларов.


Читайте также: Последствия сильного урагана в Польше: видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 