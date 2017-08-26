Ураган Харви: В Техасе объявлен режим стихийного бедствия

Ураган может стать самым мощным за последние 12 лет. Уже ему присвоена четвертая категория мощности из пяти

Президент США Дональд Трамп объявил о стихийном бедствии в Техасе из-за продвигающегося вглубь штата урагана Харви, который уже достиг юго-восточного побережья. Об этом он сообщил в своем Twitter.



"По запросу губернатора Техаса я подписал документ об объявлении стихийного бедствия, это обеспечит помощь федерального правительства в полной мере", - говорится в сообщении.



По данным Национального центра ураганов США, скорость ветра в центре урагана достигает 215 км/ч.



Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (BSEE) сообщило об эвакуации в Мексиканском заливе более 90 морских добычных платформ и буровых установок.

По оценкам аналитической компании CoreLogic, ущерб от урагана может составить до 40 миллиардов долларов.