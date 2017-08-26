Ураган Харви: В Техасе объявлен режим стихийного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил о стихийном бедствии в Техасе из-за продвигающегося вглубь штата урагана Харви, который уже достиг юго-восточного побережья. Об этом он сообщил в своем Twitter.
"По запросу губернатора Техаса я подписал документ об объявлении стихийного бедствия, это обеспечит помощь федерального правительства в полной мере", - говорится в сообщении.
По данным Национального центра ураганов США, скорость ветра в центре урагана достигает 215 км/ч.
Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (BSEE) сообщило об эвакуации в Мексиканском заливе более 90 морских добычных платформ и буровых установок.
По оценкам аналитической компании CoreLogic, ущерб от урагана может составить до 40 миллиардов долларов.
#GOES16 captured this geocolor imagery of #Harvey2017 - now a category 3 storm - this afternoon. Latest info @ https://t.co/cSGOfrM0lG pic.twitter.com/hGD22NpNTG- NOAA Satellites (@NOAASatellites) 25 серпня 2017 р.
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