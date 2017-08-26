Военный вертолет США упал у берегов Йемена: 5 человек спасли

Сообщается, что когда произошел инцидент, вертолет был не очень высоко над водой

25 августа вертолет армии США Black Hawk, используемый во время учебной миссии, упал у берегов Йемена. На борту находились шесть человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное командование ВС США.

Пять человек были спасены, еще одного ищут.

Причина аварии расследуется. "Когда произошел инцидент, вертолет был не очень высоко над водой", - сказал представитель Центрального командования полковник Джон Томас.

Агентство отмечает, что США проводят воздушные удары по Аль-Каиде в Йемене.

10 августа в США, у побережья Флориды потерпел крушение истребитель F-5N Tiger II.

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