В Азербайджане закрыто последнее крупное независимое СМИ

Накануне руководитель информагентства Turan был отправлен за решетку

В Азербайджане - стране с одним из худших показателей свободы прессы в мире - закрывается последнее крупное независимое СМИ - информагентство Turan. Накануне его руководитель был отправлен за решетку, передает Би-би-си.

Мехмана Алиева арестовали по обвинению в уклонении от налогов в четверг вечером. На следующий день к обвинениям прибавились злоупотребление должностными полномочиями и незаконное предпринимательство. Бакинский суд арестовал главу агентства Turan на три месяца.

Алиев отрицает обвинения, а его коллеги и адвокат называют арест "политическим заказом".

Европейский Комитет по защите журналистов (CPJ Europe) призвал Азербайджан "прекратить политически мотивированное преследование Мехмана Алиева и агентства Turan".

"Власти страны систематически злоупотребляют судебной системой, чтобы сажать в тюрьму журналистов и выдавливать независимую прессу", - сказала координатор программ CPJ Europe в Центральной Азии Нина Огнянова.

Алиев говорил на прошлой неделе, что еще в связи с обвинениями власти заморозили счета агентства, и ему грозит закрытие.

В пятницу Turan подтвердил, что прекращает работу: "B подобной ситуации нормальное функционирование агентства становится крайне сложным. Учитывая сложившуюся ситуацию, коллектив Turan вынужден с 1 сентября приостановить свою работу на неопределенное время".

Азербайджан неизменно занимает самые низкие строчки мировых в рейтингах свободы прессы.

В индексе свободы прессы 2017 года "Репортеров без границ" Азербайджан занял 162-е место из 180 стран, в индексе Freedom House из 199 стран - Азербайджан поделил 190-е место с Ираном.

"Turan все последние годы был единственным независимым агентством, а своими действиями правительство открыто дает нам сигнал о том, что оно не потерпит ни одного неподконтрольного издания", - комментирует Хадиджа Исмаилова, журналист-правозащитник, которая сама провела в заключении полтора года.

Бывшую сотрудницу бакинского бюро "Радио Свобода" Хадиджу Исмаилову в 2015 году приговорили к семи с половиной годам заключения. Исмаилову обвинили в клевете, уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении властью. Сама журналистка, как и ее коллеги и правозащитники, называли обвинения политически мотивированными.

По данным Центра защиты политзаключенных, в Азербайджане 158 политзаключенных, 10 из них - журналисты и блогеры.

Год назад международная организация Репортеры без границ включила в перечень врагов свободы прессы президента Азербайджана - Ильхама Алиева.