В Азербайджане на складе боеприпасов прогремел взрыв

В результате взрыва на военном складе в Азербайджане в жилые дома попали ракеты системы Град

На военном складе в ​поселке Гилязи Хызынского района Азербайджана произошел взрыв. Об этом сообщает издание Argument.az.



РБК пишет, что информацию о взрыве подтвердили в Министерстве обороны Азербайджана.



По словам очевидцев, в результате взрыва в окрестные дома попали хранившиеся на складе ракеты системы Град. В результате в селе загорелись два дома. Информация о погибших и пострадавших пока отсутствует.



РИА Новости сообщает, что пострадали несколько человек, однако "скорые" не могут к ним проехать. Также есть информация о перекрытии магистрали "Баку-граница России". С близлежащих территорий эвакуируют людей.