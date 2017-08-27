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В Азербайджане на складе боеприпасов прогремел взрыв

27.08.2017 13:05
В результате взрыва на военном складе в Азербайджане в жилые дома попали ракеты системы Град
В Азербайджане на складе боеприпасов прогремел взрыв
Фото: twitter.com/arqumentaz

На военном складе в ​поселке Гилязи Хызынского района Азербайджана произошел взрыв. Об этом сообщает издание Argument.az.

РБК пишет, что информацию о взрыве подтвердили в Министерстве обороны Азербайджана.

По словам очевидцев, в результате взрыва в окрестные дома попали хранившиеся на складе ракеты системы Град. В результате в селе загорелись два дома. Информация о погибших и пострадавших пока отсутствует.

РИА Новости сообщает, что пострадали несколько человек, однако "скорые" не могут к ним проехать. Также есть информация о перекрытии магистрали "Баку-граница России". С близлежащих территорий эвакуируют людей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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