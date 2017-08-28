США продолжат оказывать мирное давление на КНДР - Тиллерсон

Очередной запуск ракет госсекретарь назвал провокацией, но заявил, что США продолжат поиски мирного урегулирования

Очередной запуск трех ракет Северной Кореей - это провокация, но США продолжат поиски мирного урегулирования. Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News.

"Мы рассматриваем это как провокацию против США и наших союзников. Мы продолжим нашу кампанию оказания мирного давления, как я ее характеризую, будем работать с нашими союзниками, работать с Китаем, чтобы понять, можем ли мы посадить режим в Пхеньяне за стол переговоров", - заявил госсекретарь.

25 августа Япония заявила, что введет новые санкции против Северной Кореи за ядерную программу Пхеньяна.

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