Дутерте приказал убивать сопротивляющихся аресту "идиотов"

"Если тот сопротивляется, и это насильственное сопротивление, можете убивать идиотов, таков мой приказ", - заявил филиппинский президент

Филиппинский диктатор Родриго Дутерте заявил на встрече с руководством местной полиции, что правоохранители могут "убивать идиотов", которые сопротивляются аресту. Такие слова прозвучали спустя два дня после того, как прошли похороны убитого полицией 17-летнего Киана делос Сантоса, пишет агентство Reuters.

16 августа полицейский в гражданской одежде затащил делос Сантоса на пустынную улицу трущоб северной Манилы, застрелил подростка в голову и бросил тело около свинарника. Полиция утверждает, что действовала в рамках самозащиты: якобы делос Сантос открыл по ним огонь. На похороны убитого пришли около тысячи человек, процессия в итоге вылилась в самую массовую акцию против произвола властей.

Президент встретился с родителями убитого подростка в своей резиденции, подробности встречи не сообщаются.

"Служба обязывает вас пресекать сопротивление того, кого арестовывают, - сказал Дутерте во время речи на кладбище, обращаясь к главе местной полиции Хови Эспенидо. - Если тот сопротивляется, и это насильственное сопротивление, вы можете убивать идиотов, таков мой приказ".

Филиппинский лидер добавил, однако, что "убийства и незаконные убийства" не разрешены, и что полиция должна поддерживать верховенство закона при выполнении своих обязанностей.

Протестующий против внесудебных казней (фото - ЕРА)

Тысячи людей были убиты на Филиппинах после того, как президент начал "войну с наркотиками" в конце весны 2016 года, позволив убийства без суда. Дутерте заявил, что наркодельцов, наркозависимых и прочих связанных с наркобизнесом филиппинцев ждет такая же расправа, какую в XX веке организовал Адольф Гитлер против евреев.

23 августа Дутерте поддержал полицию в "войне с наркотиками", которая, по его словам, не прекратится, но предупредил офицеров, что их обязанность заключается в том, чтобы арестовывать подозреваемых, а убивать только в том случае, если их жизни угрожает опасность.

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