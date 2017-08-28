Минобороны Польши о Западе-2017: РФ может оставить часть войск

Польша очень внимательно следит, что происходит за восточной границей, отметил заместитель министра национальной обороны Польши

Заместитель министра национальной обороны Польши Михал Дворчик заявил, что Россия может оставить часть войск и техники в Беларуси после завершения в сентябре военных учений Запад-2017. Об этом сообщает Польское радио.

По словам Дворчика, РФ уже многократно использовала подобные ситуации для достижения различных политических целей.

"Поэтому обоснованными могут быть опасения, если анализировать политику Российской Федерации в течение последних лет, и на этот раз она захочет это сделать. Одной из возможностей, которая принимается во внимание, является невыведение всех подразделений и всей техники с территории Беларуси ", - сказал Дворчик.

Он считает, что такой сценарий должен негативное влияние на ситуацию в регионе Восточной Европы.

"Польша очень внимательно следит, что происходит за восточной границей. В конце концов, Североатлантический альянс также ", - подчеркнул Дворчик.

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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15 августа в Беларусь начали прибывать российские военные, участвующие в подготовке к совместным российско-белорусским учениям Запад-2017.

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