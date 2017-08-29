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Эстония отказала в аккредитации журналистам из "Россия сегодня"

29.08.2017 07:26
От росСМИ поступило три заявки на освещение неформальной встречи министров иностранных дел 28 стран-членов ЕС
Эстония отказала в аккредитации журналистам из "Россия сегодня"
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Эстонское председательство в Совете Европейского Союза отклонило три запроса на аккредитацию от российского государственного информационного агентства "Россия сегодня" для освещения неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС в Таллинне. Об этом сообщается на сайте платформы Совета Европы в защиту журналистики и безопасности журналистов.

"Запросы были поданы корреспондентом из Брюсселя Владимиром Добровольским и московскими журналистами Марией Киселевой и Анастасией Седельниковой. Эстонские власти не дали объяснений по поводу отказа", - говорится в сообщении. 

Также сказано, что первый заместитель главного редактора газеты "Россия сегодня" Сергей Кочетков, заявил, что "это первый раз, когда информационное агентство сталкивается с такими ограничениями в освещении событий на высшем уровне в ЕС".

Встреча состоится 7-8 сентября 2017 года. На ней будут присутствовать 28 глав МИД стран-членов ЕС.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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