Эстония отказала в аккредитации журналистам из "Россия сегодня"
Эстонское председательство в Совете Европейского Союза отклонило три запроса на аккредитацию от российского государственного информационного агентства "Россия сегодня" для освещения неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС в Таллинне. Об этом сообщается на сайте платформы Совета Европы в защиту журналистики и безопасности журналистов.
"Запросы были поданы корреспондентом из Брюсселя Владимиром Добровольским и московскими журналистами Марией Киселевой и Анастасией Седельниковой. Эстонские власти не дали объяснений по поводу отказа", - говорится в сообщении.
Также сказано, что первый заместитель главного редактора газеты "Россия сегодня" Сергей Кочетков, заявил, что "это первый раз, когда информационное агентство сталкивается с такими ограничениями в освещении событий на высшем уровне в ЕС".
Встреча состоится 7-8 сентября 2017 года. На ней будут присутствовать 28 глав МИД стран-членов ЕС.
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