Авиация Южной Кореи отработала бомбардировку ставки Ким Чен Ына
Сегодня утром по киевскому времени четыре южнокорейских истребителя четвертого поколения F-15K Slam Eagle провели учебно-демонстративные бомбометания на полигоне поблизости от границы с Северной Кореей. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщило местное агентство Yonhap.
Как уточнил источник, при бомбардировке восемью бомбами МK-84 был отработан сценарий атаки на руководство тоталитарного государства на севере Корейского полуострова.
Такие меры сдерживания были предприняты в ответ на непрекращающиеся испытания КНДР по ее ракетной программе.
Фото: yna.co.kr
Mark 84 - американская авиабомба, принятая на вооружение еще в годы войны во Вьетнаме. Несет 429 кг тритонала и способна пробить 38 см металла или 3,3 м бетона.
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