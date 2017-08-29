Запад-2017: Минобороны Беларуси раскрыло детали учений

Противоборствующие стороны будут условно расположены в пределах реальных границ Беларуси, отметил руководитель учений от белорусской стороны

При определении замысла учений Запад-2017 учитывались современные подходы к применению войск (сил, - ред.) на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в Вооруженных силах Беларуси и России. Об этом сегодня заявил руководитель военных учений Запад-2017 от белорусской стороны, первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев, сообщает БЕЛТА.

"Исходя из событий, происходящих в странах Ближнего Востока, в основу замысла положен один из подобных вариантов возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанных с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку", - отметил первый замминистра обороны.

По его словам, при этом противоборствующие стороны будут условно расположены в пределах реальных границ Беларуси.

Он отметил, что главной причиной обострения обстановки, по легенде, является стремление дестабилизировать ее на территории Беларуси и добиться ухудшения отношений в союзном государстве.

"Беларусь стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Россия в соответствии с действующей нормативной правовой базой оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь", - сказал Белоконев.

Он уточнил, что тема учений - "Подготовка и применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства".

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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