Украина выступила за усиление санкций против КНДР

В МИД Украины считают, что запуск ракеты Северной Кореей стал вызовом всем государствам региона и региональной стабильности

Украина призвала Северную Корею немедленно прекратить провокации и начать диалог с мировым сообществом, в противном случае санкции Совбеза ООН должны быть усилены. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Украина решительно осуждает запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, которая на этот раз представляла серьезную угрозу Японии", - сказано в заявлении.

В МИД считают, что запуск ракеты стал вызовом всем государствам региона и региональной стабильности, поскольку полностью противоречит мирным дипломатическим путям урегулирования проблемы безопасности на Корейском полуострове.

Продолжение Пхеньяном таких запусков является сознательным и систематическим нарушением международного права и ряда соответствующих резолюций СБ ООН, отметили в ведомстве.

"Украина присоединяется ко всем странам, которые выступили с осуждением такой опасной деятельности Пхеньяна, и призывает руководство КНДР немедленно прекратить провокации и начать диалог с мировым сообществом. В противном случае санкции Совета Безопасности должны быть дополнены и усилены", - говорится в заявлении МИДа.

В ночь на 29 августа очередная ракета КНДР пролетела над японской территорией и упала предположительно у восточного побережья острова Хоккайдо. Токио срочно созвал заседание Совбеза ООН. Президент США Дональд Трамп заявил, что своим новым запуском ракеты КНДР продемонстрировала неуважение к соседям, США рассматривают все варианты реакции на инцидент.

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