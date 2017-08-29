Украинцев среди пострадавших в Техасе нет - МИД
29.08.2017 22:14
В посольстве сообщают, что погибших или госпитализированных граждан Украины в Техасе нет
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
По состоянию на 29 августа украинцев среди погибших или госпитализированных в результате урагана Харви в Техасе (США) нет. Об этом сообщают в посольстве Украины в США.
Ранее сегодня из-за сильных ливней дамба на реке Бразос в пригороде американского Хьюстона получила повреждения, вода начала резко прибывать. Власти призвали местных жителей немедленно покинуть свои дома.
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