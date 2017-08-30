Совбез ООН о запуске ракеты КНДР: Возмутительный акт

Совбез назвал действия КНДР "возмутительным" актом и заявил, что немедленные шаги Пхеньяна по снижению напряженности в регионе "жизненно важны"

Совет безопасности ООН осудил очередной запуск Северной Кореей баллистической ракеты и потребовал от Пхеньяна немедленно отказаться от всех ядерных программ, передает Reuters.

Члены Совбеза назвали действия КНДР "возмутительным" актом и заявили, что немедленные конкретные шаги Пхеньяна по снижению напряженности в регионе "жизненно важны". В заявлении Совбез призывает все страны имплементировать американские санкции против КНДР, а действия Северной Кореи называет также угрозой не только для региона, но и для стран Европейского Союза.

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Отмечается, что приверженность мирному, политическому и дипломатическому решению по-прежнему остается.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что "настало время для режима Северной Кореи признать ту опасность, в которой они находятся.

"Соединенные Штаты не позволят этому беззаконию продолжаться", - сказала она.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил запуск баллистической ракеты. Он подчеркнул, что такие действия Пхеньяна являются нарушением резолюций Совбеза и серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности, передает Центр новостей ООН.

Как сообщалось ранее сегодня, в КНДР признали запуск баллистической ракеты в сторону Японии. При запуске лично присутствовал северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Он назвал очередное ракетной испытание "прелюдией" перед запуском ракет в сторону американского Гуама.

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