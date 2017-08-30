Расследование связей с РФ: сын Трампа даст показания в Сенате

Трамп-младший будет давать показания на закрытом заседании. Дата слушаний в Сенате пока неизвестна

Сын президента США Дональд Трамп-младший даст показания в Сенате по делу в связях с чиновниками РФ, сообщает CNN.

Слушания в Сенате пройдут в закрытом режиме. Во время выступления Трампа-младшего перед юридическим комитетом Сената смогут также присутствовать другие сенаторы.

В июле Трампа-младшего уже приглашали дать показания, однако тогда он заключил сделку с комитетом и не участвовал в слушаниях.

Дата будущего заседания пока неизвестна.

26 августа директор ЦРУ Майкл Помпео распорядился, чтобы одно из подразделений управления, которое связано с расследованием связей между Россией и штабом президента США Дональда Трампа, отчитывалось персонально ему.

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