Danone из-за санкций перевезет из ЕС в Сибирь тысячи коров

Гендиректор Danone Россия Чарли Капетти отметил, что коров голштинской породы перевезут на грузовиках на ферму недалеко от Тюмени в сентябре

Французский производитель молочных продуктов Danone перевезет в сентябре 2017 года пять тысяч коров из Нидерландов и Германии на ферму под Тюменью, чтобы сократить себестоимость своей продукции в РФ, где из-за санкций поднялись цены на молоко. Об этом сообщает Bloomberg.

Гендиректор Danone Россия Чарли Капетти отметил, что коров голштинской породы перевезут на грузовиках на ферму недалеко от Тюмени.

"Цены на молоко стабильно растут, и это влияет на производство различной продукции, например йогурта. Увеличение производства сырого молока должно позволить компании сдержать рост цен на ее продукцию. Цены на сырое молоко только в этом году выросли в России на 14%", - сказал Капетти.

Bloomberg отмечает, что Danone обычно не инвестирует в сельское хозяйство, но сделала исключение для России. Вместе с российским холдингом Дамате компания Danone приобрела ферму под Тюменью площадью в 60 гектаров. Производство молока на ферме началось в мае.

"Мы ожидаем, что рост цен на российское молоко замедлится в следующем году", - отметил глава Danone в РФ. Он считает, что разница между спросом и предложением уменьшается по мере поступления на рынок нового молока, в том числе с фермы под Тюменью.

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