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В Финляндии из-за обвинений в кумовстве уволился генпрокурор

31.08.2017 12:45
На следующей неделе правительство Финляндии намерено назначить нового прокурора
В Финляндии из-за обвинений в кумовстве уволился генпрокурор
Фото: скриншот видео

Генеральный прокурор Финляндии Матти Ниссинен покинул свою должность после открытия дела по обвинению в конфликте интересов. Об этом сообщает EUobserver.

Ниссинена подозревают в том, что он нанял для прокуратуры компанию своего брата для предоставления тренинговых услуг. 

"Следователи считают, что это кумовство и конфликт интересов. На следующей неделе правительство Финляндии намерено назначить нового прокурора, чтобы заменить Ниссинена, который заявляет о своей невиновности", - отмечается в сообщении.

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