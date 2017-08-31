В Финляндии из-за обвинений в кумовстве уволился генпрокурор
31.08.2017 12:45
На следующей неделе правительство Финляндии намерено назначить нового прокурора
Фото: скриншот видео
Генеральный прокурор Финляндии Матти Ниссинен покинул свою должность после открытия дела по обвинению в конфликте интересов. Об этом сообщает EUobserver.
Ниссинена подозревают в том, что он нанял для прокуратуры компанию своего брата для предоставления тренинговых услуг.
"Следователи считают, что это кумовство и конфликт интересов. На следующей неделе правительство Финляндии намерено назначить нового прокурора, чтобы заменить Ниссинена, который заявляет о своей невиновности", - отмечается в сообщении.
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