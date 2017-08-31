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Лавров пригрозил США ответом на заявление о закрытии консульства

31.08.2017 23:23
У главы МИД России состоялся телефонный разговор с госсекретарем США
Лавров пригрозил США ответом на заявление о закрытии консульства
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон (фото - www.mid.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсона заявил, что Москва отреагирует на закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско и еще двух дипломатических объектов. Об этом сообщает сайт МИД РФ.

"Министр выразил сожаление по поводу эскалации напряжения в двусторонних отношениях, начатой ​​не нами, и указал, что в Москве внимательно изучат объявлены американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что инициатором звонка была американская сторона. Тиллерсон позвонил для того, чтобы проинформировать Лаврова о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США.

Сегодня, 31 августа 2017 года, Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке.

8 июля 2017 года Россия потребовала, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек.

30 июля президент государства-оккупанта Владимир Путин заявил, что 755 американцев из посольства США должны уехать до 1 сентября - такова "ассиметричная" реакция Кремля на новый пакет санкций.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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