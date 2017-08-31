Лавров пригрозил США ответом на заявление о закрытии консульства

У главы МИД России состоялся телефонный разговор с госсекретарем США

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсона заявил, что Москва отреагирует на закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско и еще двух дипломатических объектов. Об этом сообщает сайт МИД РФ.

"Министр выразил сожаление по поводу эскалации напряжения в двусторонних отношениях, начатой ​​не нами, и указал, что в Москве внимательно изучат объявлены американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции", - говорится в сообщении.



Сообщается, что инициатором звонка была американская сторона. Тиллерсон позвонил для того, чтобы проинформировать Лаврова о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США.



Сегодня, 31 августа 2017 года, Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке.