Минобороны Швеции и Дании будут вместе бороться с пропагандой РФ
Министры обороны Швеции и Дании Петер Хультквист и Йорт Фредерикс заявили об усилении своего военного сотрудничества, чтобы противостоять пропаганде и кибератакам России. Об этом сообщает The guardian.
"Действия России в ряде случаев вызывают тревогу. Но также существует так называемая гибридная борьба, которая включает в себя различные виды кибератак, дезинформации и фейковые новости, которые создают в обществе беспокойство", - говорится в заявлении.
Министры добавили, что "когда мы не можем четко отличить фальшивые новости и дезинформацию от правды и действительности, мы начинаем чувствовать себя все более неуверенно".
"Обе наши страны в разных формах подвергались попыткам дезинформации, вот почему мы хотим лучше защищать наше общество именно в этой сфере. Здесь мы и будем наращивать сотрудничество", - добавили авторы статьи.
Министры выступили с совместным заявлением под названием "Российские фейковые новости: опасность для наших стран".
Два министра указали на увеличение присутствия российских военных кораблей в близлежащем регионе Балтийского моря, в котором также наблюдалось несколько сообщений об авиационных нарушениях российскими военными самолетами.
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