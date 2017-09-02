Трамп просит Конгресс дать деньги на ликвидацию последствий Харви

Президент США просит Конгресс выделить почти 8 млрд долларов - такова сумма первоначальных затрат на ликвидацию последствий разрушительного урагана

Президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу с просьбой выделить 7,85 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана Харви, обрушившегося на Техас неделю назад и спровоцировавшего крупные наводнения. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что это первоначальная оценка затрат на устранение последствий стихийного бедствия на юго-востоке Техаса и в некоторых районах Луизианы. Не исключено, что впоследствии эта сумма вырастет.

Власти Техаса ранее заявляли, что им может потребоваться до 125 млрд долларов. В Министерстве внутренней безопасности с подобной оценкой причиненного ущерба согласились.

Ураган Харви стал самым мощным штормом на материковой части США за последние 12 лет. Он обрушился на побережье 25 августа и начал продвигаться вглубь материка. Скорость ветра в центре урагана достигала 215 км/ч, однако затем значительно упала.

Первым под удар Харви попал небольшой техасский город Рокпорт с населением около 10 тысяч человек. Также еще до того, как ураган набрал полную силу, ветер начал валить деревья в Корпус-Кристи - крупнейшем из прибрежных городов Техаса.

В дальнейшем ураган добрался до Хьюстона и спровоцировал там наводнение. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Национальная метеорологическая служба оценила масштаб наводнения как катастрофический.

Сейчас оценка мощности Харви понижена до тропической депрессии, но в ближайшие три дня от Луизианы до Кентукки ожидается сильный ливень, и предупреждения о наводнениях останутся в силе для юго-восточного Техаса и частей Луизианы.

Ранее советник министерства внутренней безопасности США Том Боссерт заявил, что в результате урагана Харви и наводнения, которое он вызвал, в южных штатах США повреждены около 100 тысяч домов.

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