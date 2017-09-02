В Красноярске подожгли офис Единой России
02.09.2017 18:29
В пропутинской партии утверждают, что группа неизвестных использовала для поджога покрышки и горючую смесь и просила передать привет Единой России
Фото: 24.mchs.gov.ru
В Красноярске рано утром группа неизвестных подожгла офис Единой России. Об этом сообщает Дождь.
По информации, распространенной пропутинской партией, группа людей выбила окно, бросила внутрь покрышки, облила их горючей смесью и подожгла. Охранник вызвал полицию. По его словам, нападающие кричали: "Передайте привет Единой России".
В МЧС России сообщили, что пожар был потушен в 05:31 по местному времени. Для тушения были задействованы четыре человека и одна единица техники.
В августе активисты организации "Отряды Путина" напали на штаба оппозиционера Алексея Навального в Краснодаре.
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