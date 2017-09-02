В Красноярске подожгли офис Единой России

В пропутинской партии утверждают, что группа неизвестных использовала для поджога покрышки и горючую смесь и просила передать привет Единой России





По информации, распространенной пропутинской партией, группа людей выбила окно, бросила внутрь покрышки, облила их горючей смесью и подожгла. Охранник вызвал полицию. По его словам, нападающие кричали: "Передайте привет Единой России".





В МЧС России сообщили, что пожар был потушен в 05:31 по местному времени. Для тушения были задействованы четыре человека и одна единица техники.









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