Дипломаты из России покинули здания в Сан-Франциско и Вашингтоне

В госдепартаменте заверили, что все действия на территории дипсобственности РФ проводились с соблюдением Венской конвенции и двусторонних соглашений

Российские дипломатические сотрудники в Вашингтоне покинули два здания, которое ранее потребовала закрыть американская сторона, а также консульство в Сан-Франциско. Это уже официально подтвердили в американском госдепартаменте. Об этом сообщает Би-би-си.

Сотрудники российского торгпредства в этом городе покинули здание на Коннектикут-авеню в 14:00 по местному времени (21:00 по Москве), после чего туда вошли около двух десятков полицейских.

Российские дипломаты в США назвали действия властей США обыском, однако американская сторона обыск не подтверждает. В государственном департаменте США заверили, что в зданиях провели обход и инспекцию.

В госдепартаменте также настаивают, что все действия на территории российской дипломатической собственности проводились с соблюдением Венской конвенции и двусторонних соглашений, а сотрудники ФБР, вопреки заявлениям российской стороны, в этих действиях не участвовали.

31 августа 2017 года Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке. Эти меры приняты в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России.

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